Впервые с 2019 года: "Украэрорух" отчитывается о квартальной прибыли

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Государственный "Украэрорух" в ІІІ квартале впервые с 2019 года получил прибыль в 183 млн грн и сократил убыток с начала года.

Об этом сообщила пресс-служба "Украэроруха".

В агентстве отмечают, что при этом интенсивность воздушного движения в ІІІ квартале была на 26% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Прибыль компании связывается с эффективным использованием привлеченных кредитных средств, антикризисными мерами и привлечением авиакомпаний к использованию воздушного пространства Украины.

Важным фактором, подчеркнули в "Украерорухе", стало утроение количества полетов в воздушном пространстве над Черным морем. С июня 2021 года там изменилась ставка за аэронавигационное обслуживание: стоимость 100 км пролета составляет 25 евро вместо 51,1 евро.

Следовательно, совокупный убыток по итогам 9 месяцев уменьшен с 260 млн грн до 77 млн грн. В прошлом году убыток компании за 12 месяцев достиг 1 млрд грн на фоне падения авиатрафика из-за пандемии.

Также Украэрорух объясняет, что IV и I квартал 2022/23 годов (зимняя навигация) сезонно убыточны для всех участников авиационного рынка. "Однако предприятие входит в него в стабилизированном финансовом состоянии и с четким планом действий на следующий год", - резюмируют в агентстве.

Напоминаем:

По итогам 2020 года государственное предприятие "Украэрорух" получило чистый убыток на сумму 1,5 миллиарда гривен.

Экономическая правда