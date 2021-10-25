Госпредприятие "Энергорынок" уменьшило убытки за первое полугодие 2021 года

фото: гп энергорынок

За первое полугодие 2021 года госпредприятие "Энергорынок" отчиталось о чистых убытках на сумму 137 млн ​​грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия за второй квартал 2021 года, сообщает проект "Марлин".

За аналогичный период 2020 года чистый финансовый ущерб "Энергорынка" составил 1,7 млрд грн.

"С 2019 года предприятие перестало вести свою основную хозяйственную деятельность - продажа электроэнергии.

"Энергорынок" продолжает функционировать в целях полного погашения кредиторской и дебиторской задолженностей за электроэнергию. По состоянию на июль 2021 года сумма только кредиторской задолженности государственного предприятия составляет 27,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Согласно финотчету, по состоянию на июль "Энергорынок" владеет активами на сумму 20,6 млрд грн, в марте сумма активов равна 21,9 млрд грн.

"Предприятие не получает чистого дохода, поскольку не проводит хозяйственной деятельности. На сегодня вся работа предприятия "Энергорынок" заключается в сопровождении судебных споров, с целью взыскания долгов", - добавляет "Марлин".

На предприятии работают 67 человек.

Среднемесячная зарплата простого работника составляет 84 тыс грн, административно-управленческого персонала - 86 тыс грн, руководителя - 193 тыс грн.

"Для сравнения: средняя зарплата простых работников на предприятиях Министерства энергетики в 6 раз меньше и составляет 13,7 тыс грн", - говорится в сообщении.

С марта 2014 года "Энергорынком" руководит Юрий Гнатюк.

Экономическая правда