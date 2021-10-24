За время пандемии медикам было назначено пособие по самоизоляции на более чем 27 миллионов

С начала пандемии Фонд социального страхования принял на оплату больничные листы, выданные медицинским работникам для прохождения самоизоляции, на общую сумму более 27 млн ​​гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда.

Сообщается, что самоизоляцию за счет ФССУ прошли 15,3 тыс. медиков. А больше всего медицинских работников, которые с начала пандемии прошли оплачиваемую самоизоляцию под меднаблюдением, в Житомирской области - 1680 человек, Киеве - 975 человек, Одесской - 942 человека и Черниговской области - 910.

Напомним:

При наличии потенциального риска инфицирования после контакта с больным коронавирусной болезни, медицинские работники проходят самоизоляцию под меднадзором. Заработок, который они теряют за время изоляции от COVID-19 в полном объеме им компенсирует Фонд социального страхования Украины.

Фонд компенсирует потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок для работников всех профессий в размере 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа. А для медицинских работников - в размере 100%. Дата финансирования помощи от Фонда зависит от даты подачи работодателем соответствующего заявления-расчета.