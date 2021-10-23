БРСМ-Нафта использовала название Госпотребслужбы в своей рекламе — регулятор ее проверит
Госпродпотребслужба проведет проверку сети автозаправочных комплексов "БРСМ-Нафта" в части соблюдения законодательства о рекламе.
Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Это связано с использованием "БРСМ-Нафта" названия ведомтсва в рекламе в социальных сетях. В частности, информации о подтверждении качества их топлива.
"Согласие на размещение такой рекламы Госпродпотребслужбой не предоставлялась и категорически не могла предоставляться", - говорится в сообщении.
По словам ведомства, размещение такой информации имеет признаки нарушения закона о рекламе в части запрета использования в рекламе официального названия органа государственной власти и запрета недостоверной рекламы.
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