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БРСМ-Нафта использовала название Госпотребслужбы в своей рекламе — регулятор ее проверит

Суббота, 23 октября 2021, 11:20
 
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

Госпродпотребслужба проведет проверку сети автозаправочных комплексов "БРСМ-Нафта" в части соблюдения законодательства о рекламе. 

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. 

Это связано с использованием "БРСМ-Нафта" названия ведомтсва в рекламе в социальных сетях. В частности, информации о подтверждении качества их топлива. 

"Согласие на размещение такой рекламы Госпродпотребслужбой не предоставлялась и категорически не могла предоставляться", - говорится в сообщении. 

По словам ведомства, размещение такой информации имеет признаки нарушения закона о рекламе в части запрета использования в рекламе официального названия органа государственной власти и запрета недостоверной рекламы.

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Экономическая правда
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