БРСМ-Нафта использовала название Госпотребслужбы в своей рекламе — регулятор ее проверит

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

Госпродпотребслужба проведет проверку сети автозаправочных комплексов "БРСМ-Нафта" в части соблюдения законодательства о рекламе.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Это связано с использованием "БРСМ-Нафта" названия ведомтсва в рекламе в социальных сетях. В частности, информации о подтверждении качества их топлива.

"Согласие на размещение такой рекламы Госпродпотребслужбой не предоставлялась и категорически не могла предоставляться", - говорится в сообщении.

По словам ведомства, размещение такой информации имеет признаки нарушения закона о рекламе в части запрета использования в рекламе официального названия органа государственной власти и запрета недостоверной рекламы.