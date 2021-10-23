КШЭ: уплата НДФЛ — инструмент "торга" бизнеса с местными властями

Перечисление налога на доходы физлиц в местные бюджеты стало мощным инструментом для компании "вести переговоры" и повышать мотивацию местных властей по в условиям работы

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления в своем исследовании.

"Нас об этом просила местная власть. Для нас, как для компании, не было принципиальным, в какой бюджет платить НДФЛ за сотрудников - и мы пошли на встречу местным органам власти, и платим по месту фактического проживания сотрудников .

Для нашей отрасли крайне важно иметь хорошие отношения с местными властями", - объясняет один из респондентов исследования.

Как отмечают в центре, в обмен на перечисление НДФЛ именно в местный бюджет, власть может обеспечить наличие отопления, санитарии (наличие туалета в помещении) или наличие доступа в интернет в общественных помещениях, которые компания арендует у местных властей для обустройства офисов.