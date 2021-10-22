В Украине поменяют формат платежек за "коммуналку" – Минэнерго

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Принятый Радой закон "Об энергетической эффективности" предусматривает, что в новом формате коммунальных платежек будет отображаться уровень энергоэффективности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Министерство напоминает, что Рада 21 октября 282 голосами приняла в целом базовый закон "Об энергетической эффективности".

"Закон создает основы для повышения энергоэффективности бюджетной сферы, местного самоуправления, преодоление энергетической бедности, позволит увеличить доступность коммунальных услуг для населения и уменьшить расходы на теплоснабжение", - говорится в сообщении.

В Минэнерго заявляют, что повышение энергоэффективности будет способствовать экономии средств и сокращению потребления энергоресурсов и, в конечном итоге, - поможет предотвратить климатические изменения.

"Общий уровень энергоэффективности в государстве зависит от каждого потребителя энергии. Именно поэтому важно информирование всех граждан о текущем состоянии энергопотребления и возможности для более эффективного использования энергоресурсов", - добавили в ведомстве.

"Для объективного информирования населения и эффективного внедрения инструментов государственной поддержки в сфере энергоэффективности законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги.

Она будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности со сравнением текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии", - заявила заместитель министра энергетики Юлия Подкоморная.

Кроме этого, крупные предприятия будут обязаны внедрить систему энергоменеджмента или раз в 4 года проводить энергоаудит.

"Это поможет оптимизировать расходы на потребление энергии и понять, какие меры необходимо внедрять для минимизации расходов в будущем.

Таким образом, на государственном уровне будет внедрена система повышения энергоэффективности крупнейших потребителей энергии", - объясняют в министерстве.

Также законом вводится программа внедрения smart grid технологий на государственном уровне.

"Это позволит операторам систем распределения сократить расходы в электросетях, а потребителю даст возможность управлять собственным спросом. На основании экономической целесообразности и технической возможности будут устанавливаться интеллектуальные системы учета газа, электричества, тепла", - отметили в ведомстве.

Законом также впервые вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности, резюмировали в Минэнерго.

Экономическая правда