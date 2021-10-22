В Украине поменяют формат платежек за "коммуналку" – Минэнерго
Принятый Радой закон "Об энергетической эффективности" предусматривает, что в новом формате коммунальных платежек будет отображаться уровень энергоэффективности.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Министерство напоминает, что Рада 21 октября 282 голосами приняла в целом базовый закон "Об энергетической эффективности".
"Закон создает основы для повышения энергоэффективности бюджетной сферы, местного самоуправления, преодоление энергетической бедности, позволит увеличить доступность коммунальных услуг для населения и уменьшить расходы на теплоснабжение", - говорится в сообщении.
В Минэнерго заявляют, что повышение энергоэффективности будет способствовать экономии средств и сокращению потребления энергоресурсов и, в конечном итоге, - поможет предотвратить климатические изменения.
"Общий уровень энергоэффективности в государстве зависит от каждого потребителя энергии. Именно поэтому важно информирование всех граждан о текущем состоянии энергопотребления и возможности для более эффективного использования энергоресурсов", - добавили в ведомстве.
"Для объективного информирования населения и эффективного внедрения инструментов государственной поддержки в сфере энергоэффективности законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги.
Она будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности со сравнением текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии", - заявила заместитель министра энергетики Юлия Подкоморная.
Кроме этого, крупные предприятия будут обязаны внедрить систему энергоменеджмента или раз в 4 года проводить энергоаудит.
"Это поможет оптимизировать расходы на потребление энергии и понять, какие меры необходимо внедрять для минимизации расходов в будущем.
Таким образом, на государственном уровне будет внедрена система повышения энергоэффективности крупнейших потребителей энергии", - объясняют в министерстве.
Также законом вводится программа внедрения smart grid технологий на государственном уровне.
"Это позволит операторам систем распределения сократить расходы в электросетях, а потребителю даст возможность управлять собственным спросом. На основании экономической целесообразности и технической возможности будут устанавливаться интеллектуальные системы учета газа, электричества, тепла", - отметили в ведомстве.
Законом также впервые вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности, резюмировали в Минэнерго.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua