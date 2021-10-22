Средний доход украинских IТ-компаний от иностранных клиентов за год вырос на треть – исследование
Средний доход украинских IT-компаний, работающих с иностранными клиентами, вырос на 29% за год - с первой половины 2020 по первую половину 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer.
Отмечается, что больше всего вырос средний доход IТ-бизнесов в Киеве - на 41%.
На втором месте Одесса, где их заработки увеличились более чем треть, на 36%. Ее настигает Харьков - плюс 29%.
Закрывают топ-5 городов Львов и Днепр - плюс 21% и 20% соответственно.
Рейтинг крупных городов по самым средним доходом ИТ-компаний в первом полугодии 2021 года:
- Харьков
- Львов
- Одесса
- Киев
- Днепр
Больше всего в январе-июне 2021 года заработали харьковские IТ-компании - их средний доход оказался на 6% выше, чем во львовских.
"На втором месте оказался Львов, где IТ-бизнесы за первое полугодие 2021-го заработали на 6% больше, чем в Одессе. В Одессе и Киеве средний доход IТ-компаний практически одинаков - с разницей в 1%.
На последнем месте среди крупнейших городов - Днепр, в то же время там IТ-предприятия зарабатывают всего на 2% меньше, чем в столице", - говорится в сообщении.
Напомним:
Украинские IТ-компании, которые напрямую предоставляют услуги иностранным клиентам, за январь-март 2021 года получили на 32% больше выплат, чем за соответствующий период 2020 года.
Экономическая правда
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