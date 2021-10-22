Гоструда и Налоговая проведут проверки законности работы иностранцев
Гоструда и Налоговая проведут проверки соблюдения законодательства о труде роботодателями, которые получили разрешение на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Особое внимание будет уделяться соответствию оплаты труда иностранным гражданам с установленным законодательством уровнем и отчислению единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поручение о проверках 20 октября дал премьер Денис Шмыгаль по инициативе Минэкономики.
"Основанием для такой инициативы стало проведение мониторинга уплаты работодателями в 2020 году и 1 полугодии 2021 года заработной платы иностранным сотрудникам.
Полученные результаты свидетельствуют, что сведения отсутствуют более чем в 70% случаев от общего количества лиц, на которых были выданы разрешения", - объясняют в министерстве.
"Проверка Гоструда и ГНС позволит обеспечить соблюдение прав и социальных гарантий иностранных граждан, работающих в Украине, а также прекратить злоупотребления работодателями, которые способствуют нелегальной миграции.
В случае выявления нарушений мы будем инициировать перед Государственной миграционной службой отмены вида на жительство иностранцам, которые оформили фиктивные трудовые контракты с недобросовестными субъектами хозяйствования", - заявила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.
В дальнейшем такой мониторинг планируют ввести на постоянной основе.
"Для этого в министерстве разработали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине", - говорится в сообщении.
В частности, документом предлагают:
- усилить контроль за соблюдением законодательства в этой сфере, в том числе через внедрение мониторинга;
- уменьшить финансовую нагрузку на работодателей, отменив обязательства по обеспечению уровня заработной платы иностранцу в размере 5 или 10 минимальных заработных плат в зависимости от категории;
- повысить стоимость разрешения с целью защиты национального рынка труда и направления средств на выплату пособий для безработных граждан;
- предоставить иностранцам, обучающимся в учебных заведениях Украины, работать, предусмотрев для работодателя бесплатное получение разрешения для такой категории работников;
- четко определить перечень документов, которые подаются для получения или продления действия разрешений; предусмотреть удобный способ получения разрешения, в частности через центры предоставления административных услуг;
- обеспечить бесплатную выдачу дубликата разрешения в случаях его утраты или повреждения.
Экономическая правда
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