Объем теневой аренды земли составляет от 20 до 70 миллиардов ежегодно – Минэкономики

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Объем теневой аренды земли, по оценкам разных экспертов, составляет от 20 до 70 млрд грн ежегодно.

Об этом шла речь во время заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики 20 октября.

"На очередном заседании Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики рассмотрели ряд мер для вывода экономики "из тени".

В частности, были обсуждены вопросы детенизации в сфере земельных отношений, спиртовой, ликероводочной отраслей, рынка горюче-смазочных материалов, предотвращения деятельности нелегальных АЗС", - говорится в сообщении Минэкономики.

"Сегодня мы начинаем анализировать теневую экономику по секторальными направлениям. Наша работа направлена ​​на координацию усилий для определения задач причастным и дальнейшей разработки конкретных мер по уменьшению доли теневой экономики.

В общем функционирование теневых сфер - крайне болезненный вопрос не только украинской экономики и бюджета, которые теряют десятки миллиардов гривен, но и для граждан, которые рискуют жизнью из-за употребления фальсифицированного алкоголя, это также вред экологии и материальный ущерб из-за использования некачественного топлива и многие другие негативные явления", - сказал Любченко, который является главой Межведомственной рабочей группы.

"По вопросу земельных отношений в законодательном поле и за его пределами, то объем теневой аренды, по оценкам разных экспертов, составляет от 20 до 70 млрд грн ежегодно", - подчеркнули в Минэкономики.

При этом, заявили в ведомстве, самая большая проблема возникает с землями коммунальной собственности, значительная часть которых еще не внесена в Государственный кадастр.

"Во время заседания участники рабочей группы определили необходимость разработать меры по совершенствованию обмена информацией между различными ветвями власти, которые администрируют процесс и усилению контроля", - добавили в пресс-службе министерства.

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Экономическая правда