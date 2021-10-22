Европейский лоукостер открывает рейсы из Киева в Париж

Испанский лоукостер Vueling с 5 декабря откроет прямые рейсы из Киева в Париж со стоимостью билетов от 30 евро.

Об этом сообщает avianews.

Авиакомпания будет летать между столицам два раза в неделю: в декабре вылеты будут выполняться в разные дни, с января – по вторникам и воскресеньям.

Vueling будет использовать аэропорт "Борисполь" в Киеве и "Орли" в Париже. "Орли" наиболее близко расположен к центру французской столицы – всего в 15 км.

Самые дешевые авиабилеты Киев-Париж на рейсы Vueling продаются по тарифу Basic. Он включает перевозку одного места в салоне самолета с габаритами до 40х30х20 см и одного чемодана в багаже. Его размеры не должны превышать 55х40х20 см, а вес – 10 кг.

Запуск рейса Киев-Париж лоукостером Vueling стал возможен после того, как 12 октября Украина и Евросоюз подписали соглашение об открытом небе.

В рамках первого этапа имплементации договора авиакомпании ЕС и Украины смогут летать по любым маршрутам между странами неограниченное число раз.