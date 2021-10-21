Huawei представила новые смартфон, смарт-часы и беспроводные наушники

На глобальной презентации в Вене компания Huawei анонсировала выпуск нового флагманского смартфона Huawei nova 9, две модели смарт-часов Watch GT 3 и беспроводные наушники FreeBuds Lipstick.

Об этом сообщает корреспондент ЭП.

Huawei nova 9

Смартфон Huawei nova 9 имеет 6,57-дюймовый сенсорный дисплей с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц, встроенный процессор Snapdragon 778G 4G и оснащен технологией супербыстрой подзарядки Huawei SuperCharge 66 Вт.

В Huawei nova 9 интегрирована система камер Ultra Vision, в которую входят основная камера RYYB Ultra Vision на 50 МП с 1/1,56-дюймовым сенсором; сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера, 2-мегапиксельная камера глубины резкости и макрокамера для съемки на расстоянии до 4 см. Смартфон также имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру с большим 1/2,8-дюймовым сенсором для съемки фото с высоким разрешением.

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Смартфон поддерживает различные опции для ночной фотографии: алгоритм Super Night Selfie от Huawei, режим ночного портрета, функции Extreme Night Shoot и Night Selfie Video для съемки с разрешением 4K.

Кроме того, смартфон оснащен технологией стабилизации видео AIS на обеих камерах, функциями Slow-Motion (замедленная съемка) и Time-lapse (покадровая съемка), технологии управления цветом Full-Path P3 Colour Management для воспроизведения широкой палитры цветов при съемке фото или видео.

Huawei nova 9 доступен в двух цветах: звездно-голубом и черном. Толщина смартфона составляет 7,77 мм, а вес – около 175 г. Для полной зарядки аккумулятора Huawei nova 9 емкостью 4300 мА*ч необходимо 38 минут.

Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения.

Цена смартфона составит 499 евро. В Украине покупатели, которые оформят предварительный заказ, получат наушники FreeBuds 4 в подарок.

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Watch GT 3

Китайская компания также представила новую линейку смарт-часов, которая состоит из двух моделей Huawei Watch GT 3. Они доступны в двух размерах – 46 мм и 42 мм. Смарт-часы поддерживают более 100 спортивных режимов, имеют встроенный планер тренировок, улучшенный трекинг местонахождение для пробежек, а также новую технологию отслеживания сердечного ритма пятого поколения.

Watch GT 3 оснащен функциями улучшенного круглосуточного мониторинга уровня кислорода в крови (SpO2), мониторинга качества сна и Bluetooth-связи. Модель совместима с устройствами на операционных системах Android и iOS. Заряда батареи версии 46 мм хватит на 14 дней работы, версии 42 мм – на 7 дней работы.

Цена на версию часов 46 мм составит 349 евро, на версию 42 мм – 329 евро.

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FreeBuds Lipstick

Новые наушники FreeBuds Lipstick получили футляр в форме губной помады из нержавеющей стали с глянцевым покрытием. Сами наушники выполнены в красном цвете. FreeBuds Lipstick совместимы с любым смартфоном Android или iOS, ноутбуками и поддерживают двойное подключение для плавного переключения с одного устройства на другое.

Производитель обещает, что заряда аккумуляторов хватит на 22 часа работы.

Стоимость FreeBuds Lipstick составит 249 евро.

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Всеволод Некрасов, ЭП