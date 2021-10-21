Материнская компания FlixBus купила крупнейшего автобусного перевозчика США

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Глобальная материнская компания брендов FlixBus и FlixTrain FlixMobility приобрела крупнейшего автобусного перевозчика на дальние расстояния в США Greyhound Lines, Inc от FirstGroup plc.

Об этом сообщает пресс-служба FlixBus в Украине.

Сумму сделки не раскрывают.

Отмечается, что сеть FlixBus включает более 2500 городов в 36 странах за пределами США и 400 тыс рейсов ежедневно.

А Greyhound объединяет около 2400 городов по всей Северной Америке с почти 16 миллионами пассажиров в год.

"Привлеченный в июне этого года раунд финансирования, а теперь - приобретение Greyhound значительно приблизили FlixMobility к стратегической цели обеспечить простые, доступные и экологически чистые перевозки для потребителей по всему миру", - заявили в компании.

"Потребители в Северной Америке все чаще ищут доступные, комфортные, умные и экологические варианты путешествий. Благодаря привлекательному предложению еще больше путешественников откажутся от частных автомобилей в пользу междугородных автобусов. FlixBus и Greyhound вместе удовлетворят этот растущий спрос", - отметил основатель и генеральный директор FlixMobility Андре Швамляйн.

"Постоянное расширение нашей сети с помощью сотрудничества и поглощений всегда было неотъемлемой частью нашей стратегии роста.

Приобретение Greyhound является серьезным шагом вперед и укрепляет позиции FlixBus в США. Команды FlixBus и Greyhound разделяют общее видение сделать разумные, недорогие и экологические путешествия доступными для всех", - добавил основатель и и генеральный директор FlixMobility Йохен Энгерт.

"Продажа Greyhound к FlixMobility является частью нашей стратегии рационализации портфолио, чтобы сосредоточить FirstGroup на развитии общественного транспорта Великобритании", - сказал исполнительный председатель FirstGroup plc Дэвид Мартин.

Экономическая правда