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О рынке земли: все, что нужно знать

Круглый стол. 100 дней рынку земли: что происходит и все ли работает идеально?

Четверг, 21 октября 2021, 14:40
 
unsplash

Что показали первые сто дней открытия рынка земли, с какими проблемными вопросами сталкиваются участники рынка, и что может измениться в существующих процедурах и правилах.

26 октября "Экономическая правда" вместе с "Центром прикладных исследований" проводит круглый стол, где все эти вопросы будут обсуждаться.

Когда: 26 октября. 10:00-11.30

Где: ул. Владимирская, 49А. InVeria, зал South. Видеонавигация.

Спикеры:

Том Петерс, руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине

Тарас Высоцкий, первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины

Николай Сольский, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики,

Иван Мирошниченко, первый заместитель председателя Госгеокадастра

Инна Бернацкая, Нотариальная палата Украины

Денис Башлык, сооснователь инвестиционного объединения Land Club, председатель Госгеокадастра (2019-2020)

Ростислав Сачок, адвокат, руководитель практики земельного и аграрного права "Алексеев, Боярчуков и Партнеры".

Андрей Каракуц, председатель ОО "Центр прикладных исследований"

Дмитрий Денков, главный редактор "Экономической правды"

Вопросы к обсуждению:

  • Результаты опроса владельцев земли по их осведомленности, Центр прикладных исследований.
  • Что можно сказать по результатам первых 100 дней открытия рынка: оценка результатов, являются ли они закономерными.
  • Большие дополнительные расходы на сделку услуги нотариусов, экспертная денежная оценка и налоги.
  • Что делать с процедурой реализации земельных участков для садоводства и огородничества, приусадебных участков.
  • Государственный земельный кадастр: проверка концентрации земли в одних руках и другие ключевые вопросы.
  • Финансовые и кредитные механизмы для покупки земли: текущее состояние, прогноз развития.

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Экономическая правда

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