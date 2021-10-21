Круглый стол. 100 дней рынку земли: что происходит и все ли работает идеально?
Что показали первые сто дней открытия рынка земли, с какими проблемными вопросами сталкиваются участники рынка, и что может измениться в существующих процедурах и правилах.
26 октября "Экономическая правда" вместе с "Центром прикладных исследований" проводит круглый стол, где все эти вопросы будут обсуждаться.
Когда: 26 октября. 10:00-11.30
Где: ул. Владимирская, 49А. InVeria, зал South. Видеонавигация.
Спикеры:
Том Петерс, руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине
Тарас Высоцкий, первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины
Николай Сольский, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики,
Иван Мирошниченко, первый заместитель председателя Госгеокадастра
Инна Бернацкая, Нотариальная палата Украины
Денис Башлык, сооснователь инвестиционного объединения Land Club, председатель Госгеокадастра (2019-2020)
Ростислав Сачок, адвокат, руководитель практики земельного и аграрного права "Алексеев, Боярчуков и Партнеры".
Андрей Каракуц, председатель ОО "Центр прикладных исследований"
Дмитрий Денков, главный редактор "Экономической правды"
Вопросы к обсуждению:
- Результаты опроса владельцев земли по их осведомленности, Центр прикладных исследований.
- Что можно сказать по результатам первых 100 дней открытия рынка: оценка результатов, являются ли они закономерными.
- Большие дополнительные расходы на сделку услуги нотариусов, экспертная денежная оценка и налоги.
- Что делать с процедурой реализации земельных участков для садоводства и огородничества, приусадебных участков.
- Государственный земельный кадастр: проверка концентрации земли в одних руках и другие ключевые вопросы.
- Финансовые и кредитные механизмы для покупки земли: текущее состояние, прогноз развития.
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Экономическая правда
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