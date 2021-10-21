Tesla отчиталась о рекордных выручке и чистой прибыли за третий квартал
Автопроизводитель Tesla отчиталась о рекордной выручке и чистой прибыли в 3 квартале этого года - компания нарастила продажи электромобилей на фоне дефицита чипов и сбоев в глобальной логистике.
Об этом пишет CNBC.
Отмечается, что Tesla увеличила на 30,5% доходы в автомобильном бизнесе и на 26,6% в целом, что является рекордом за последние 5 кварталов.
"В отличие от многих автопроизводителей, компания Маска смогла нарастить продажи электромобилей на фоне дефицита чипов и сбоев в глобальной логистике.
Доходы от производства электромобилей выросли на 30,5%, в целом от бизнеса компании - на 26,6%. Компания сообщила о чистой прибыли в размере 1,62 млрд долл за квартал", - говорится в сообщении.
При этом, чистая прибыль во второй раз в истории Tesla превысилп в 1 млрд долл.
Год назад - в 3 квартале 2021 года - чистая прибыль составила 331 млн долл.
В то же время выручка компании в 3 квартале этого года - 13,76 млрд долл против 8,8 млрд долл годом ранее.
Сообщается также, что от энергетического бизнеса, в т.ч. производства солнечных батарей, компания заработала 806 млн долл.
За ремонт и техобслуживание авто, автострахование и продажи товаров под собственным брендом компания получила 894 млн долл.
Tesla отчиталась также о снижении стоимости биткоинов, в которые она инвестировала, на 51 млн долл.
Издание напоминает, что в 3 квартале Tesla поставила на рынок рекордные 241 300 электромобилей.
Экономическая правда
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