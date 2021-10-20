Украина через 5 лет может отказаться от импорта газа – Нафтогаз

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В течение 5 лет Украина сможет самостоятельно обеспечить себя газом и отказаться от его импорта.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко во время Украинского газового инвестиционного конгресса.

По его словам, все будет зависеть от трех факторов. Прежде всего речь идет о наращивании добычи газа. В частности, во время конгресса Нафтогаз подписал меморандум о сотрудничестве с рядом компаний для развития газодобычи.

НАК договорился сотрудничать с Dragon Oil (ОАЭ), SOCAR AQS (Азербайджан), Helmerich & Payne, Inc. (США) и 3 Seas Energy (США).

Следующим фактором является увеличение производства Украины биогаза. По словам Витренко, Украина имеет огромный потенциал для производства биогаза.

"Украина - самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, также важно для производства биогаза", - сказал он.

Третьим условием глава НАКа назвал повышение энергоэффективности. Он отметил, что Украина вдвое менее энергоэффективная, чем среднестатистическая страна Восточной Европы. Хотя это и хорошо для газовой отрасли, ведь украинцы потребляют много природного газа, такая ситуация вредит энергетической независимости.

"Однако для достижения энергетической независимости Украины должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии. Самая дешевая и надежная энергия - это та, которую вы не потратили зря", - подытожил Витренко.

Экономическая правда