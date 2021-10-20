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НБУ запретит банкам принимать российские рубли для зачисления на депозиты

Среда, 20 октября 2021, 18:50
 
фото: рбк

НБУ с 21 ноября запретит украинским банкам принимать российские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что такие изменения приняты постановлением правления НБУ №103 от 8 октября 2021 года с целью привести регулятивно-правовые акты НБУ в соответствие с законодательством, в том числе в закон 1618-IX, которым запрещается привлечение на территории Украины депозитов или предоставление займов кредитов, выраженных в валюте государства-оккупантам.

В НБУ напомнили, что в октябре 2017 года запретили банкам-банкам осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами Центробанка РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории , расположенных на оккупированных РФ территориях Украины, или содержат тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины.

Запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при купле-продаже наличной инвалюты между банками.

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НБУ депозит рубль Россия

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