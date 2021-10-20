Маск может стать первым триллионером благодаря SpaceX – аналитик Morgan Stanley

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СЕО компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже стал самым богатым человеком мира благодаря росту акций Tesla, но, скорее, космическая компания SpaceX, а не производитель электромобилей, поднимет его до статуса триллионера.

Об этом заявил аналитик Morgan Stanley Адам Джонас, пишет Bloomberg.

"Частная компания, которая исследует космос, бросает вызов любому предыдущему представлению о том, что возможно с точки зрения ракет, ракет-носителей и вспомогательной инфраструктуры", - написал Джонас.

"Некоторые клиенты Morgan Stanley говорят, что если Маск станет первым триллионером, то не из-за Tesla. По мнению других, SpaceX может стать самой дорогой компанией в мире, а не только в космической отрасли", - добавил он.

При этом, аналитик рассматривает SpaceX не как одну компанию, а как несколько бизнесов, которые охватывают области космической инфраструктуры, исследований дальнего космоса и др.

Джонас оценивает SpaceX в 200 млрд долл и считает самым дорогим проектом внутри компании систему спутниковой связи Starlink.

По данным рейтинга Forbes Real-Times, который обновляется в режиме реального времени, состояние Маска сейчас составляют 219,6 млрд долл, вторым идет основатель Amazon Джефф Безос с 199,6 млрд долл.

Замыкает топ-3 Бернар Арно и семья - 179,8 млрд долл.

Напомним:

В конце сентября Маск снова стал первым в рейтинге самых богатых людей мира - его состояние впервые превысили 200 млрд долл.

Экономическая правда