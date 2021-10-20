Маск может стать первым триллионером благодаря SpaceX – аналитик Morgan Stanley
СЕО компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже стал самым богатым человеком мира благодаря росту акций Tesla, но, скорее, космическая компания SpaceX, а не производитель электромобилей, поднимет его до статуса триллионера.
Об этом заявил аналитик Morgan Stanley Адам Джонас, пишет Bloomberg.
"Частная компания, которая исследует космос, бросает вызов любому предыдущему представлению о том, что возможно с точки зрения ракет, ракет-носителей и вспомогательной инфраструктуры", - написал Джонас.
"Некоторые клиенты Morgan Stanley говорят, что если Маск станет первым триллионером, то не из-за Tesla. По мнению других, SpaceX может стать самой дорогой компанией в мире, а не только в космической отрасли", - добавил он.
При этом, аналитик рассматривает SpaceX не как одну компанию, а как несколько бизнесов, которые охватывают области космической инфраструктуры, исследований дальнего космоса и др.
Джонас оценивает SpaceX в 200 млрд долл и считает самым дорогим проектом внутри компании систему спутниковой связи Starlink.
По данным рейтинга Forbes Real-Times, который обновляется в режиме реального времени, состояние Маска сейчас составляют 219,6 млрд долл, вторым идет основатель Amazon Джефф Безос с 199,6 млрд долл.
Замыкает топ-3 Бернар Арно и семья - 179,8 млрд долл.
Напомним:
В конце сентября Маск снова стал первым в рейтинге самых богатых людей мира - его состояние впервые превысили 200 млрд долл.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua