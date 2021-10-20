Google представила новые смартфоны Pixel

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Компания Google представила новые флагманы Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Об этом пишет The Verge.

Смартфоны построены на базе собственного процессора Tensor, над которым Google работала четыре года.

Система на Google Tensor объединяет в себе процессор с двумя высокопроизводительными ядрами, двумя средними и четырьмя энергоэффективными, 20-ядерный графический чип, движок обработки машинного обучения, сигнальный процессор для обработки изображений, чип безопасности и контекстный движок.

У Pixel 6 6,4-дюймовый FHD+ экран с частотой обновления до 90 Гц, в Pixel 6 Pro — 6,7 дюйма QHD+ и частотой обновления от 10 до 120 Гц.

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Pixel 6 по размерам такой же большой, как iPhone 13 Pro Max, а Pixel 6 Pro даже больше, отмечает The Verge.

Google называет основную камеру Pixel 6 и Pixel 6 Pro "самой совершенной в смартфонах". Она получила разрешение 50 МП (финальное разрешение фото — 12,5 МП) и сенсор размером 1/1.31", который улавливает на 150% больше света, чем сенсор в Pixel 5.

Смартфоны умеют снимать видео до 4К/60 кадров в секунду или slow-mo видео до 240 кадров в секунду в разрешении 1080p.

Смартфоны поставляются с Android 12 "из коробки" с пятью годами поддержки и обновлений.

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В Pixel 6 появится функция Live Translate, которая автоматически переводит речь пользователя в текст или аудио на выбранном языке. Доступно 48 языков.

Стоимость Pixel 6 – от 599 долларов, у Pixel 6 Pro — от 899 долларов. В продаже с 28 октября.