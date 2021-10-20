Аэропорт под Франкфуртом объявил о банкротстве

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Немецкий аэропорт "Франкфурт-Хан" объявил о банкротстве.

Об этом заявил управляющий аэропорта Кристоф Гетцманн, передает "Интерфакс-Украина".

По данным Гетцманна, на 82,5% аэропорт принадлежит китайскому концерну HNA. Китайцы купили долю в 2017 году у федеральной земли Рейнланд-Пфальц примерно за 15 млн евро. Оставшиеся 17,5% принадлежат федеральной земле.

Аэропорт, который ранее был военным аэропортом американского контингента НАТО, обслуживал грузовые перевозки, пассажирские перевозки, которые постепенно сокращались еще до пандемии коронавируса.