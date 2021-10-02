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СМИ: Google отказалась от идеи цифровых банковских счетов

Суббота, 2 октября 2021, 16:47
 
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The Wall Street Journal сообщает, что Google отказалась от проекта открытия цифровых банковских счетов для клиентов Google Pay.

Об говориться в материале американского издания.

Сообщается, что этот инструмент мог бы существенно усилить позиции компании в сфере финансовых услуг, а партнерами проекта, должны были стать, в частности, Citigroup Inc. и кредитный кооператив Стэнфордского университета, которые планировали заняться обслуживанием Plex-счетов - электронных счетов клиентов Google. 

Издание сообщает, что при этом, Google, вероятно, поставила регуляторов в известность о прекращении проекта раньше, чем партнерские банки, поскольку еще на прошлой неделе некоторые из них полагали, что он будет реализован.

В апреле 2021 года из Google ушел автор проекта Цезарь Сенгупта, в связи с чем, компания решила закрыть его, говорят источники WSJ. По их словам, банковские регуляторы поддерживали проект и не связаны с его закрытием.

Напоминаем:

Изначально запуск проекта был запланирован на 2020 год, но его не раз переносили. 

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