Гослесагентство по новым правилам продало древесины на 4 миллиарда

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С 1 августа Государственное агентство лесных ресурсов реализовало 1,37 млн кубометров необработанной древесины на более 4 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении агентства в Facebook.

Как отмечается, с начала августа на площадке "Украинской энергетической биржи" было проведено около 1500 торгов.

За период с 1 августа по 30 сентября реализовано 1,37 млн кубометров на сумму 4,01 млрд гривен с НДС.

"По результатам 3 месяцев функционирования рынка по новым правилам, государство получило дополнительный доход на 927,5 млн гривень (с НДС) больше относительно выставленной на торги начальной стоимости необработанной древесины", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

1 июля вступил в силу закон о рынке капитала №738-IX. Он определяет условия работы товарных бирж в Украине, в том числе для реализации необработанной древесины. Так, ее можно продавать только на лицензированных Нацкомиссией по ценным бумагам ТБ.

Сначала такой биржей была лишь "Украинская энергетическая биржа", которая получила лицензию 30 июня. Лишь в конце сентября к ней добавилась "Украинская универсальная биржа".

Также согласно постановлению Кабмина по 1 февраля 2020 года по 1 апреля 2021 года лесхозы должны были продавать 25% своих запасов древесины через Prozorro.Sales в рамках пилотного проекта. Однако эксперимент не продлили, поэтому сейчас лесхозы дальше могут продавать свои объемы древесины непублично, по прямым контрактам.

Экономическая правда