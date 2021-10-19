"Энергоатом" обещает включать все энергоблоки АЭС при необходимости

В случае необходимости в осенне-зимний период будут работать все 15 энергоблоков атомных электростанций.

Об этом заявил и. о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает пресс-служба компании.

"В ноябре - феврале будут работать 14 энергоблоков. В отдельные периоды при необходимости - и все 15. Конечно, для нас это будет вызов, особенно в части дальнейшей оптимизации ремонтной кампании с сокращением сроков ремонтов при безусловном выполнении запланированных объемов ремонтных работ", - сказал Котин.

В частности, планируется запустить все шесть блоков Запорожской АЭС: блок №2 будет выведен из ремонта и подключен к сети 3 декабря, блок №4 - 21 ноября.

В Энергоатоме отмечают, что по сравнению с предыдущим отопительным сезоном ожидаемые объемы производства АЭС возрастут более чем на 12%. Прогнозная рабочая мощность АЭС в ноябре - январе превышает предложенные НЭК "Укрэнерго" оптимальные показатели, что позволит перевыполнить обновленный прогнозный баланс электрической энергии ОЭС Украины в октябре - декабре 2021 года на 3% и дополнительно выработать 650 млн кВт-ч. электроэнергии.

В компании также сообщили, что за первое полугодие 2021 года количество эксплуатационных событий на АЭС уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе-июне 2021 года зафиксировали 9 нарушений в работе АЭС, на 2 меньше, чем в первом полугодии 2020 года.

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Экономическая правда