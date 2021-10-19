Суд снова не дал Коломойскому остановить работу юридических советников НБУ
Суд оставил без рассмотрения исковое заявление Игоря Коломойского о признании недействительными договоры с консультантами ПриватБанка, НБУ и Минфина.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
18 октября Соломенский районный суд. Киева оставил без рассмотрения иск Коломойского к Национальному банку, Приватбанку, Министерству финансов.
Также он судится с их юридическими советниками: Kroll Associates U.K. LLP, ALIXPARTNERS SERVICES UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО "АСТЕРС КОНСАЛТ", ООО "АСТЕРС", ООО "АЛИКСПАРТНЕРЗ (УКРАИНА)".
Государство привлекло эти компании к финансовому расследованию деятельности бывших владельцев ПриватБанка. Также юридические советники сопровождают судебные процессы по национализации банка в Украине и за рубежом.
Истец просит суд признать недействительными договоры с компаниями и прекратить их действие.
Однако суд оставил дело без рассмотрения, ведь истец не устранил недостатки заявления, которые были установлены судом еще в январе 2020 года.
Напоминаем:
Коломойский обратился с настоящим иском в декабре 2017 года. Его обусловлено тем, что консультанты ПриватБанка и НБУ якобы используют персональные данные Коломойского без его согласия.
В июле 2019 года суд установил, что заявление содержит многочисленные недостатки, в связи с чем его необходимо оставить без движения. В сентябре 2020 года исковое заявление Коломойского оставлено без рассмотрения из-за не устранения истцом указанных недостатков согласно постановлению суда.
Несмотря на то, что адвокаты Коломойского обжаловали это постановление в апелляции, а по решению Верховного Суда дело было направлено в суд первой инстанции, недостатки заявления не были устранены.
Экономическая правда
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