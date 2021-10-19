Суд снова не дал Коломойскому остановить работу юридических советников НБУ

Игорь Коломойский фото уп

Суд оставил без рассмотрения исковое заявление Игоря Коломойского о признании недействительными договоры с консультантами ПриватБанка, НБУ и Минфина.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

18 октября Соломенский районный суд. Киева оставил без рассмотрения иск Коломойского к Национальному банку, Приватбанку, Министерству финансов.

Также он судится с их юридическими советниками: Kroll Associates U.K. LLP, ALIXPARTNERS SERVICES UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО "АСТЕРС КОНСАЛТ", ООО "АСТЕРС", ООО "АЛИКСПАРТНЕРЗ (УКРАИНА)".

Государство привлекло эти компании к финансовому расследованию деятельности бывших владельцев ПриватБанка. Также юридические советники сопровождают судебные процессы по национализации банка в Украине и за рубежом.

Истец просит суд признать недействительными договоры с компаниями и прекратить их действие.

Однако суд оставил дело без рассмотрения, ведь истец не устранил недостатки заявления, которые были установлены судом еще в январе 2020 года.

Напоминаем:

Коломойский обратился с настоящим иском в декабре 2017 года. Его обусловлено тем, что консультанты ПриватБанка и НБУ якобы используют персональные данные Коломойского без его согласия.

В июле 2019 года суд установил, что заявление содержит многочисленные недостатки, в связи с чем его необходимо оставить без движения. В сентябре 2020 года исковое заявление Коломойского оставлено без рассмотрения из-за не устранения истцом указанных недостатков согласно постановлению суда.

Несмотря на то, что адвокаты Коломойского обжаловали это постановление в апелляции, а по решению Верховного Суда дело было направлено в суд первой инстанции, недостатки заявления не были устранены.

Экономическая правда