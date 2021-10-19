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Xiaomi планирует начать массовое производство собственных авто в 2024 году

Вторник, 19 октября 2021, 16:40
 
фото: CNN

CEO Xiaomi Corp Лэй Цзюнь заявил, что китайский производитель смартфонов начнет массово производить собственные автомобили в первом полугодии 2024 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предствник Xiaomi.

Об этом заявлении, сделанном в мероприятии компании, сначала сообщили местные СМИ, позже в Xiaomi подтвердили его.

Директор департамента международного маркетинга Xiaomи Занг Зиюань также разместил эту новость в своем аккаунте Weibo.

Акции Xiaomi на фоне этой новости подскочили на 5,4% до 22,50 гонконгских долларов, что является самым ежедневным ростом процентов с 12 мая.

В марте Xiaomi заявила о своем обязательстве инвестировать 10 млрд долларов в новое подразделение электромобилей в течение следующих десяти лет.

Напомним:

Ранее китайский электронный гигант Xiaomi приобрел стартап, специализирующийся на автономном управлении транспортными средствами, подключенных к интернету.

Экономическая правда

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авто технології Китай

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