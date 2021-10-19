Фонд госимущества выставил на приватизацию завод "Электронмаш", который имеет 20 гектаров земли

фото: фгиу

Фонд госимущества выставил на приватизационный онлайн-аукцион единый имущественный комплекс госпредприятия "Электронмаш", стартовая цена - 66,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Легендарный киевский "Электронмаш", на котором разрабатывали первые персональные компьютеры, выставлен на приватизацию.

В свое время завод был лидером по производству электронно-вычислительных машин, однако сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и запущенная территория на окраине Киева. Единственный способ придать "второе дыхание" этому активу - его приватизация", - заявляют в Фонде.

Аукцион должен состояться 12 ноября. Стартовая цена объекта - 66,7 млн грн.

Общая площадь объекта - более 100 тыс квадратных метров. В состав объекта приватизации входят:

37 единиц недвижимого имущества;

3 земельных участка;

7 объектов переданных в аренду.

Основным видом деятельности предприятия является производство компьютеров и периферийного оборудования, в том числе экспортной продукции: электродвигателей, генераторов и трансформаторов. По состоянию на 30 июня этого года работает 139 человек.

"Основан объект приватизации еще в 1965 году и в настоящее время предприятие находится в тяжелом финансовом положении потому, что не является профильным активом государства.

Именно это стало причиной значительных долгов ", в частности, текущая кредиторская задолженность составляет 924 490,00 грн", - добавили в Фонде.

Заявки для участия в электронном аукционе с условиями принимаются до 11 ноября.

Подробнее об объекте: https://bit.ly/2YRrXTd.

Экономическая правда

экономическая правда