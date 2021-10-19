Ощадбанк сократил прибыль, но избавился от проблемных кредитов

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Государственный Ощадбанк за 9 месяцев получил 849 млн грн чистой прибыли, что в 5,6 раза меньше прибыли на 1 октября прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба банка

Банк одновременно нарастил операционную прибыль до 4,6 млрд грн, что на 4,2 млрд грн больше финрезультат в прошлом году. Причиной в банке называют рост комиссионного (+ 40,2%) и процентного (в 1,6 раза) доходов.

Отрицательный торговый результат в 3,8 млрд грн вызванный усилением гривни и соответствующей индексацией ценных бумаг в капитале Ощада. Соответственно, чистая прибыль за три квартала составляет 849 млн грн.

Банк с начала года увеличил кредитование на 15,9% до 73,3 млрд грн. Прирост произошел как по кредитам субъектов хозяйствования (на 6,5 млрд грн), так и по кредитам физлиц (на 3,6 млрд грн). Объем средств клиентов за девять месяцев вырос на 1,8% до 188,2 млрд грн.

За 9 месяцев Ощадбанк избавился неработающих кредитов (NPL). В течение девяти месяцев показатель уменьшился на 17 п.п. - с 51% до 34%, или на 172 млрд грн.

Напоминаем:

По итогам первого полугодия Ощадбанк получил 33 млрд грн операционной прибыли, что является самой большой суммой, которую банк получал за первые шесть месяцев года, чистая прибыль сократилась из-за переоценки ценных бумаг.

Экономическая правда