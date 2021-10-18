Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods

фото apple

Компания Apple на специальной презентации 18 октября представила AirPods третьего поколения, умные колонки HomePod Mini, новый 14 и 16-дюймовые MacBook Pro.

AirPods

Наушники AirPods третьего поколения впервые с 2016 года изменили форм-фактор: теперь ножки стали гораздо меньше, чем раньше и не имеют силиконовых вкладышей. По цене 179 долл они будут доступны в продаже с 26 октября.

Наушники стали устойчивы к воде и поту. Заряда аккумулятора хватает на 6:00 непрерывного прослушивания музыки. AirPods третьего поколения поддерживают "пространственное аудио" и объемный звук Dolby Atmos.

фото apple

В компании подчеркивают, что еще больше улучшили качество работы встроенного в наушники микрофона. Новая линейка AirPods "имеет AAC-ELD замечательный речевой кодек, который обеспечивает качество голоса в Full HD".

HomePod Mini

Apple обновила линейку "умных" колонок HomePod mini. К стандартному белому и черному цвету добавили синий, красный и желтый. Компания не меняла "железо" в колонке.

фото apple

В данном случае Apple конкурирует с другими известными производителями "умных" колонок. "Умные" динамики Nest Mini от Google имеют варианты синего и оранжевого цветов. Также есть синяя колонка Echo Dot от Amazon и некоторые уникальные цвета на тему животных предлагает серия Echo Dot Kids.

Новые разноцветные колонки Apple стоят столько же, как и раньше - 99 долл, и будут доступны для заказа в ноябре.

MacBook Pro

В заключение Apple представила абсолютно новую линейку MacBook Pro доступную в 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях. В лэптопах компания заменила TouchBar на несколько физических клавиш. Лэптопы предлагаются с объемом оперативной памяти до 64 Гб и встроенной памяти до 8 Тб.

14-дюймовый MacBook Pro оснащен чипами Apple M1 Pro и Max, вырезом сверху экрана под веб-камеру 1080р и больший выбор портов в дополнение к стандартным Thunderbolt. В частности, лэптоп имеет порт HDMI, SD кардридер и разъем MagSafe 3 для зарядки.

Устройство имеет 14,2-дюймовый дисплей ProMotion на 120 Гц, который Apple называет "Liquid Retina Pro XDR". Он имеет более тонкие рамки, чем предыдущее поколение. Разрешение дисплея составляет 3024х1964 пикселей.

Аккумулятор 14-дюймового MacBook Pro обеспечивает до 17 часов воспроизведения видео и до 11:00 работы в интернете в беспроводной сети. Стоимость 14-дюймовой модели начинается от 1999 долл.

В топовой комплектации 8 ТБ SSD, 64 ГБ оперативной памяти, процессор M1 Max 14-дюймовый MacBook Pro будет стоить 5899 долл.

фото apple

16-дюймовый MacBook Pro весит 2,1 кг и имеет толщину 16,8 мм с 16,2-дюймовым дисплеем. Сенсорная панель заменена физическими клавишами, а на правой стороне есть порт HDMI в дополнение к порту Thunderbolt 4 и слота SD.

Кроме того, слева расположен разъем для наушников и двух портов Thunderbolt 4. Разрешение экрана 3456 × 2234 пикселей.

Аккумулятор 16-дюймового MacBook Pro обеспечивает до 21 часов воспроизведения видео, и до 14 часов работы в интернете в беспроводной сети. Стоимость 16-дюймовой модели стартует от 2499 долл.

В топовой комплектации с 8 ТБ SSD, 64 ГБ оперативной памяти, процессор M1 Max 16-дюймовый MacBook Pro будет стоить 6099 долл.

Всеволод Некрасов, ЭП