"Укртрансбезпека" наберет 200 новых инспекторов: каковы требования
В Мининфраструктуры объявили о старте национального отбора новых инспекторов Укртрансбезпект - заявки на участие принимаются с 18 по 31 октября 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.
"Набор инспекторов - ключевой этап перезагрузки Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Цель - получить новую команду, которая будет ориентироваться на результат, опираться на цифровые решения и отвечать мировым стандартам в сфере контроля грузовых и пассажирских перевозок", - заявляют в ведомстве.
Во время отбора хотят набрать 200 новых инспекторов по всей стране.
Подать анкету на участие в отборе можно онлайн с 18 по 31 октября 2021 по ссылке https://bit.ly/3ARgL5Z.
Национальный отбор продлится с ноября до середины декабря.
"Он предусматривает тестирование на знание законодательства, тест на проверку общих навыков (проверка критического и аналитического мышления), проведение персональных собеседований с экспертной комиссией", - пояснили в министерстве.
Среди требований к кандидатам:
- Гражданство Украины
- Свободное владение украинским языком
- Наличие высшего образования (техническое, бакалавр, младший бакалавр и младший специалист)
- Быть добродетельным, открытым и сознательным в своих действиях
- Иметь чувство собственного достоинства и проявлять уважение к другим
- Демонстрировать высокую мотивацию и ориентацию на качественные изменения в государстве
- Быть готовыми отдано нести службу и действовать в интересах государства
- Быть коммуникабельным - уметь аргументированно выражать свое мнение и слышать других.
Дополнительная информация на сайте www.dsbt.info.
Экономическая правда
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