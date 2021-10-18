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"Укртрансбезпека" наберет 200 новых инспекторов: каковы требования

Понедельник, 18 октября 2021, 17:40
 
фото: укрттрансбезпека

В Мининфраструктуры объявили о старте национального отбора новых инспекторов Укртрансбезпект - заявки на участие принимаются с 18 по 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

"Набор инспекторов - ключевой этап перезагрузки Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Цель - получить новую команду, которая будет ориентироваться на результат, опираться на цифровые решения и отвечать мировым стандартам в сфере контроля грузовых и пассажирских перевозок", - заявляют в ведомстве.

Во время отбора хотят набрать 200 новых инспекторов  по всей стране.

Подать анкету на участие в отборе можно онлайн с 18 по 31 октября 2021 по ссылке https://bit.ly/3ARgL5Z.

Национальный отбор продлится с ноября до середины декабря.

"Он предусматривает тестирование на знание законодательства, тест на проверку общих навыков (проверка критического и аналитического мышления), проведение персональных собеседований с экспертной комиссией", - пояснили в министерстве.

Среди требований к кандидатам:

  • Гражданство Украины
  • Свободное владение украинским языком
  • Наличие высшего образования (техническое, бакалавр, младший бакалавр и младший специалист)
  • Быть добродетельным, открытым и сознательным в своих действиях
  • Иметь чувство собственного достоинства и проявлять уважение к другим
  • Демонстрировать высокую мотивацию и ориентацию на качественные изменения в государстве
  • Быть готовыми отдано нести службу и действовать в интересах государства
  • Быть коммуникабельным - уметь аргументированно выражать свое мнение и слышать других.

Дополнительная информация на сайте www.dsbt.info.

Экономическая правда

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Мининфраструктуры

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