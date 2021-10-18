Бизнес нарастил оптимизм в третьем квартале года – НБУ

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Бизнес улучшил оценки объемов производства в третьем квартале и свои прогнозы на год.

Об этом говорится в результатах ежеквартального опроса Национального банка.

Так, индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 114.3% по сравнению с 112.3% во II квартале. В общем бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, инвестиционных расходов на строительство и количества работников на предприятиях.

По объемам производства, на следующие 12 месяцев предприятия ожидают увеличения: баланс ответов вырос до 21.6% с 15.9% в предыдущем квартале. Этого ожидают предприятия всех видов и направлений деятельности, размеров по количеству работников.

Третий квартал подряд бизнес улучшает прогноз по курсу гривни. В среднем за год они ожидают курса 28.50 грн за доллар, в предыдущем квартале значение составляло 28.71 грн за доллар.

В то же время впервые за год ухудшились инфляционные ожидания. Доля опрошенных предприятий, которые считают, что инфляция за год не превысит 7,5%, уменьшилась более чем 54% до 46.9%.

Затраты на производство остаются основным проинфляционная фактором по мнению 75.1% респондентов по сравнению с 72.4% во II квартале.

Руководители также улучшили оценки текущего финансово-экономического состояния, баланс ответов составил 7% против 6% во II квартале. Также положительным остается прогноз на 12 месяцев: 12.7% против 18.3%. Улучшение ожидают все виды экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.

Также бизнес прогнозирует дальнейшее увеличение объемов реализации продукции как в Украине, так и за рубежом: 27.7% против 23.5% во II квартале. Улучшились ожидания предприятий по инвестиционным расходам на машины, оборудование и инвентарь, строительные работы.

Пятый квартал подряд наблюдается улучшение ожиданий относительно иностранных инвестиций предприятиями, их привлекают: баланс ответов вырос до 15.6% с 12.3%.

Впервые за последние два года бизнес прогнозирует увеличение количества работников на своих предприятиях. Баланс ответов составил 2.2%, а в предыдущем квартале - "минус" 1%.

Большинство предприятий ожидает рост зарплат работников в следующие 12 месяцев (61.4%), только 0.9% опрошенных компаний готовы к уменьшению зарплат.

Кроме того, выросла доля компаний, которые планируют привлекать кредиты в Украине. Опять улучшилась оценка респондентов по ужесточению условий доступа к банковским кредитам (баланс ответов - 2.8% по сравнению с 3.9% во II квартале 2021).

Экономическая правда