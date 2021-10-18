Подсанкционный Фукс распродает газовый бизнес – источники

Павел Фукс фото: ЭП

Компаниям, которые занимаются добычей углеводородов, прислали рекламный проспект с предложением о продаже 5 спецразрешений на пользование недрами, которые связывают с подсанкционным бизнесменом Павлом Фуксом - сам он это опровергает.

Об этом говорится в статье ЭП.

В материале автор напоминает, что полгода назад Совет национальной безопасности и обороны ввеа "полный комплект" санкций против Фукса.

Следствием этого стало решение Госслужбы геологии и недр аннулировать два десятка специальных разрешений на пользование недрами, которыми владело ООО "Голден Деррик".

"Сам Фукс опровергает связь с упомянутыми месторождениями, но отречение не отменяет инстинкта самосохранения", - пишет автор.

Отмечается, что Фукс никогда не входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, но именно в каденцию пятого президента харьковский бизнесмен сформировал империю в газовом бизнесе Украины.

В статье также приводятся детали информации, озвученной секретарем СНБО Даниловым по итогам заседания в прошлую пятницу.

"СБУ займется 23 компаниями, которые странным образом получили специальные разрешения на добычу углеводородов - открыто уголовное производство", - заявил 15 октября Данилов.

"Больше по этому поводу официальных деталей нет. Неофициальных зато немало. От источника в Совете безопасности ЭП стало известно, что все 23 компании являются фигурантами уголовного производства Государственного бюро расследований (ГБР)", - говорится в статье.

При этом большинство из этих структур (16 юридических лиц) в бюро считают "компаниями, входящими в сферу интересов Павла Фукса".

"Я везде фигурирую", - не без улыбки ответил на это Фукс журналисту ЭП.

"Почему фигурантами уголовного производства являются 23 предприятия, а не 16? Потому что они объединены не по принципу принадлежности к одному лицу, а по факту единой к ним претензии", - поясняет автор материала.

"Все эти компании получили спецразрешения на внеконкурсной основе - под предлогом так называемой апробации запасов. 16 из них получили спецразрешения на добычу углеводородов. Остальные семь - на добычу железной руды и соли", - объясняет источник ЭП в Госгеонедрах.

"Я не знаю этих компаний", - ответил ЭП Фукс. Однако в ГБР настаивают на едином центре управления, который ведет к харьковскому бизнесмену.



По данным источников ЭП, на днях компаниям, профессионально занимающихся добычей углеводородов, был направлен рекламный проспект с предложением о продаже спецразрешений на пользование недрами.

В нем подробно описаны характеристики и потенциал пяти из шестнадцати перечисленных в таблице площадей: Ковпакивской, Звязивской, Федоривской, Небыливской и Цимбаливской.

"Почему только 5? Достоверного ответа на этот вопрос ЭП не нашла. Одна из наиболее вероятных версий - продаются все 16 участков, но реализация осуществляется через различные рекламные проспекты", - говорится в материале.

При этом, собеседники ЭП называют одной из опор Фукса в президентской команде Остапа Шипайло - это один из народных депутатов из "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики, который формирует нормативную политику в энергетике, включая недропользования.

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Экономическая правда