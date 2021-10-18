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Microsoft разрабатывает собственный процессор — медиа

Понедельник, 18 октября 2021, 09:50
 
DENIS CHARLET/AFP via Getty Images
Компания Microsoft начала работать над своей собственной системе на чипе.

Об этом свидетельствует обновленный список вакансий компании, в котором появилась должность главного архитектора SoC в подразделении Surface, сообщает Gizchina со ссылкой на источники.

В должности указывается необходимая квалификация для трудоустройства, а также некоторые обязанности.

"Вы увлечены созданием крутых гаджетов и технологий? Команда Surface проливает свет на опыт Microsoft с устройствами следующего поколения. Наша стратегия состоит в том, чтобы сочетать продуктивность и мобильность с устройствами, которые создают новый опыт, помогая людям и организациям раскрыть свой творческий потенциал и проявить творческий подход", - говорится в заявлении Microsoft.

В объявлении также упоминается, что подразделение архитектуры SoC в целом отвечает за определение характеристик и возможностей SoC, которые будут использоваться в семействе Surface. Несмотря на объявление, официальной информации о планах Microsoft по разработке собственного процессора не было. Это всего лишь предположение, которое может не совпадать с реальными планами компании.

Объявление может означать то, что Microsoft ищет сотрудника для наблюдения за разработкой пользовательских процессоров для устройств Surface, а не собственных SoC.

Как отмечает издание, разработка собственного процессора может стать большим шагом для Microsoft. Как пример, компания Apple, добилась исключительного успеха с собственными процессорами iPhone и iPad.

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Microsoft

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