Microsoft разрабатывает собственный процессор — медиа
Об этом свидетельствует обновленный список вакансий компании, в котором появилась должность главного архитектора SoC в подразделении Surface, сообщает Gizchina со ссылкой на источники.
В должности указывается необходимая квалификация для трудоустройства, а также некоторые обязанности.
"Вы увлечены созданием крутых гаджетов и технологий? Команда Surface проливает свет на опыт Microsoft с устройствами следующего поколения. Наша стратегия состоит в том, чтобы сочетать продуктивность и мобильность с устройствами, которые создают новый опыт, помогая людям и организациям раскрыть свой творческий потенциал и проявить творческий подход", - говорится в заявлении Microsoft.
Объявление может означать то, что Microsoft ищет сотрудника для наблюдения за разработкой пользовательских процессоров для устройств Surface, а не собственных SoC.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua