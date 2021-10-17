Несколько чешских энергокомпаний остановили свою деятельность

Компании Skaut Energy, A-PLUS Energie obchodní и Kolibřík Energie объявили о прекращении деятельности.

Об этом сообщает на своем сайте Kolibřík Energie.

"Мы не можем обеспечить поставку в существующих условиях на энергетических рынках, поэтому прекращаем поставки электроэнергии и газа для всех наших клиентов с 19.10.2021", - говорится в сообщении

У клиентов есть шесть месяцев для заключения контрактов с другими компаниями. Это этого ими будут заниматься так называемые "поставщики последней инстанции". Отмечается, что услуги для новых клиентов подорожают, ведь они вынуждены закупать энергоносители по новым ценам.

Напоминаем:

Ранее о банкротстве объявил крупнейший коммерческий поставщик энергии в Чехии Bohemia Energy, которая обслуживала более 900 тыс домохозяйств.

В последний раз институт "поставщика последней инстанции" был применен в Чехии после банкротства в 2008 году фирмы Moravia Energo.