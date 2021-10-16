Из "ковидних" расходов 2021 года 61% средств предусмотрено на вакцинацию

Общий объем планового финансирования на "ковидные" расходы в 2021 достигает 17,1 млрд, из которых 10,5, или 61% этих средств планируется потратить на проведения вакцинации граждан.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

"Хотя в бюджете-2021 прошлогодний Covid-фонд был ликвидирован, по разным распорядителями бюджетных средств запланировано 15 бюджетных программ, направленных именно на финансирование потребностей, связанных с ковид", - говорится в сообщении.

Самые крупные ковидные затраты-2021:

- 10,5 млрд грн, или 61% этих средств планируется потратить на проведение вакцинации граждан .

- 2,8 млрд грн - помощь от государства на период пандемии.

- 1,4 млрд грн - субвенция местным бюджетам на мероприятия, связанные с борьбой с COVID-19.

- 1 млрд грн, по плану, должно быть потрачено МОНом на субвенцию местным бюджетам на противодействие COVID-19 в учреждениях общего среднего образования.

- 800 млн грн должны быть распределены между Минздравом, МВД (Нацполицией, Госпогранслужбой и ДСНС) на доплаты медикам, военным, сотрудникам полиции и пограничной службы за работу во время действия карантина.