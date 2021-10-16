За январь-сентябрь цена аренды в Киеве квартиры выросла на 12%

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За январь-сентябрь 2021 средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 8% до 426 долл (11,3 тыс грн), двухкомнатной - на 16% до 552 долл (14,67 тыс грн).

Об этом говорится в материале ЭП.

Средние цены на однокомнатные колебались от минимальных 392 долл (10,4 тыс грн) в январе до максимальных 453 долл (12 тыс грн) в мае. Если в последний месяц весны 2020 за однокомнатную квартиру просили в среднем 379 долл (10,2 тыс грн), то в 2021 году ценовые аппетиты достигли 453 долл или 12 тыс грн. То есть разница составляет почти 20%.

В общем, средние цены на аренду однокомнатной квартиры в столице Украины в 2021 году выше даже тех, которые были в докризисном 2019 году. Исключения - январь, июль и сентябрь. Два года назад в эти месяцы снять квартиру было дороже, чем в 2021 году.

На двухкомнатные квартиры цены в 2021 году растут четыре месяца подряд. С июня по сентябрь средний ценник поднялся на 8%. Владельцы такой недвижимости хотели за такие квартиры 552 долл (14,67 тыс грн).

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