Экс-замминистра энергетики снова метит на свое кресло
Суббота, 16 октября 2021, 14:01
Экс-замминистра Анатолий Корзун снова может занять свое кресло уже при новом министре энергетики Германе Галущенко.
Декларация кандидата появилась на сайте НАЗК 4 октября.
В декларация кандидат заявляет, что владеет 2 земельными участками, 2 домами и 2 квартирами.
Напоминаем:
С конца 90-х Корзун уже работал в Миненерго, в последний раз был уволен с позиции зама в сентябре 2019 года.
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