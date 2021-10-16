Экс-замминистра энергетики снова метит на свое кресло

Экс-замминистра Анатолий Корзун снова может занять свое кресло уже при новом министре энергетики Германе Галущенко.

Декларация кандидата появилась на сайте НАЗК 4 октября.

В декларация кандидат заявляет, что владеет 2 земельными участками, 2 домами и 2 квартирами.

Напоминаем:

С конца 90-х Корзун уже работал в Миненерго, в последний раз был уволен с позиции зама в сентябре 2019 года.