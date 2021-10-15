Приватбанк ограничил количество переводов с карты на карту до 100 в месяц

Приватбанк

Приватбанк объявил об ограничении количества переводов с карты на карту до 100 в месяц - большинство пользователей и так делают меньше переводов в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ежемесячно переводы с карты на карту в Приват24 делают более 7 млн ​​клиентов, сообзили в банке.

При этом, 99,7% из них пользуются этой услугой для личных целей и отправляют или получают не более 100 переводов в месяц.

С октября в рамках законодательства о противодействии отмыванию грязных денег и требований финансового мониторинга, банк вносит коррективы в правила осуществления р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa/Mastercard через все каналы.

Устанавливаются следующие лимиты на календарный месяц (с 1-го по 30/31-го числа):

для отправителя: перказы по Украине - 100; международные переводы - 25;

для получателя: переводы по Украине 100; международные переводы - 30.

В банке объяснили: если пользователь собирает деньги на карту для благотворительности или волонтерства, ему следует обратиться в службу поддержки банка.

Нужно отправить ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие осуществление благотворительной деятельности - в течение 1 рабочего дня для таких карточек установят безлимитный режим.

А для тех, кто на карту получал деньги за продажу товаров с использованием интернет площадок, в банке напомнили, что нормативно-правовым актом НБУ пользоваться личной карточкой для осуществления предпринимательской деятельности нельзя.

Чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, банк советует открыть счет физического лица - предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством.

Экономическая правда