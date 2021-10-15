LinkedIn прекратит работу в Китае из-за усиления цензуры
Корпорация Microsoft заменит соцсеть для профессиональных контактов LinkedIn на сайт для поиска работы InJobs - в Microsoft связывают это с усилением интернет-цензуры в Китае.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что о своем уходе из Китая соцсеть объявила последней из американских интернет-компаний.
LinkedIn в Китае закроют из-за ужесточения цензуры интернет-ресурсов в стране.
Вместо LinkedIn Microsoft до конца года запустит в Китае сайт InJobs только для поиска работы - без функций соцсети.
В Microsoft пояснили, что закроют LinkedIn в Китае из-за "значительно сложной операционной среды и более высоких требований в Китае".
Сайт InJobs, который появится в Китае вместо LinkedIn, не будете иметь функций социального медиа, в частности, ленты, и не позволит пользователям делиться публикациями.
LinkedIn запустили в Китае в 2014 году, но с ограниченными функциями - для соблюдения более строгих законов об интернете.
LinkedIn была последней крупной американской соцсетью США, которая действовала в Китае.
В берегу этого года LinkedIn временно приостановила регистрацию новых участников в Китае по требованию местного законодательства.
По данным Statista, Китай является третьим по величине рынком LinkedIn.
Экономическая правда
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