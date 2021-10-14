США обогнали Китай по объемам майнинга криптовалют

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В августе США вышли в лидеры по хешрейту – коллективной вычислительной мощности майнеров криптовалют.

Об этом сообщает CNBC.

По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, 35,4% хешрейта биткоинов теперь находится в США. Это на 428% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что это связано с политикой Китая, где майнинг криптовалют и все операции с ними объявили вне закона. Доля Китая, который в сентябре 2020 года контролировал около 67% рынка, сократилась до нуля.

Майнеры начали массово покидать Китай в связи с запретом, выбирая места с дешевыми источниками энергии.

Одновременно, некоторые майнеры отправились в близлежащие от Китая регионы. Доля Казахстана на мировом рынке майнинга биткоинов выросла до 18,1%. Это связывают с находящимися в Казахстане угольными шахтами, которые обеспечивают дешевую энергию. На третьем месте по объемам майнинга – Россия (11,2%).

Доля Украины в мировом хэшрейте биткоина составляет 0,13%.