Зеленский подписал закон о поддержке молодых фермеров
Президент Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств, который Рада приняла 24 сентября этого года.
Об этом сообщает Офис президента.
Отмечается, что закон уточняет состав земель фермерских хозяйств и определяет круг получателей государственной поддержки.
"Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания оказывается помощь за счет госбюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов.
На такую помощь могут рассчитывать новосозданные фермерские усадьбы, семейные фермерские хозяйства, фермерские хозяйства, расположенные в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабинетом министров", - говорится в сообщении.
Согласно закону, Кабмин должен ежегодно предусматривать в проектах госбюджета средства на поддержку фермерских хозяйств.
"Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на поддержку таких хозяйств", - добавили в ОП.
Также фермерам со статусом семейных фермерских хозяйств предоставляется дополнительная государственная поддержка, в том числе на уплату ЕСВ.
Фермерскому хозяйству, главой которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, предоставляется денежная помощь за счет государственного бюджета.
Напомним:
Верховная Рада приняла закон о стимулировании хозяйств фермеров моложе 35 лет (законопроект №4046).
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Экономическая правда
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