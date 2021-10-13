В ассоциации Фирташа говорят, что из-за цены на газ убыточными станут 90% промышленных предприятий

апостроф

В октябре из-за повышения цен на газ убыточными станут 91% компаний, работающих в сфере промышленности. В ноябре их количество может достичь 96%.

Об этом говорится в результатах исследования Федерации работодателей Украины относительно влияния цены на газ на жизнеспособность промышленных предприятий.

При этом, говорят в ФРУ, при цене газа, которая сложилась в январе-июле, упомянутые предприятия были прибыльными.

Отмечается, что в области промышленности по состоянию на 31 декабря 2020 года доля газа в себестоимости продукции превышала 7%.

49% респондентов планируют остановить производство или уменьшить его объемы, если цена газа останется на уровне октября или возрастет. Уже в декабре, в частности из-за возникновения кассового разрыва, отсутствия кредитования и необходимости предоплаты за природный газ, может остановиться подавляющее большинство опрошенных компаний.

90% опрошенных предприятий не имеют технологической возможности замены природного газа на другие энергоресурсы и плана действий в случае прекращения его поставок.

97% респондентов говорят, что ключевым фактором защиты потребителей от стремительных ценовых колебаний, обеспечение прогнозируемости себестоимости продукции украинской промышленности и ее конкурентоспособности должна стать практика заключения долгосрочных контрактов на поставку природного газа с фиксированной ценой ресурса, как в странах ЕС.

"Скорее всего кризис достигнет пика в химической, стекольной, керамической отрасли, сельхозобработке", – говорится в сообщении.

Участие в опросе приняли 100 компаний-потребителей природного газа, работающих в 20 отраслях промышленности. Опрос проводился методом онлайн анкетирования и/или личного интервью.

Напоминаем:

Федерацию работодателей до 2016 года возглавлял олигарх Дмитрий Фирташ.

По информации ЭП, Фирташ продолжает оказывать влияние на эту организацию.

Фирташ владеет многими украинскими облгазами и газсбытами, объединенными в группу РГК.

Экономическая правда