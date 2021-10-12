В Евросоюзе строят первый космодром

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Космический центр Esrange станет первой площадкой для развития ракетных технологий и запуска спутников в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Euractive.

Объект, расположенный на севере Швеции, должен быть готов к работе летом 2022 года.

Космический центр, расположенный примерно в 200 км к северу от Полярного круга, был основан в середине 1960-х годов. С тех пор это было место активных исследований.

Его инфраструктура обновлялась с 2015 года и теперь будет завершена с помощью кредитного соглашения на 12 млн евро с Северным инвестиционным банком и государственной Шведской космической корпорацией.

"Новый космодром станет первой стартовой площадкой на материковой части Европы, которая предоставит космическим компаниям платформу для разработки ракетных технологий следующего поколения и запуска своих спутников", – заявил представитель SSC Филипп Польссон.

По данным Arctic Today, на новой площадке будут модернизированы ракетно-испытательные комплексы и разработаны наземные технологии связи со спутниками.