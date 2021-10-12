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Мининфраструктуры хочет превращать пассажирские Airbus в грузовые самолеты

Вторник, 12 октября 2021, 16:30
Завод
Завод "Антонов" в Киеве
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Министерство инфраструктуры Украины изучает возможности создания нового центра по модернизации иностранных пассажирских самолетов в грузовые на производственных мощностях ГП "Антонов".

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Речь идет о сотрудничестве "Антонова" с французской Airbus.

Данный проект был представлен делегацией Мининфраструктуры в рамках Paris InfraWeek 2021 во Франции.

Напоминаем:

Министерство инфраструктуры летом начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания Национального авиаперевозчика и уже до конца текущего года планируется представить результаты и возможные решения правительству.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что украинская государственная авиакомпания будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы, в том числе на дальние дистанции.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры о закупке самолетов и с тремя крупнейшими мировыми авиапроизводителями.

Экономическая правда

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авиа Мининфраструктуры Антонов

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