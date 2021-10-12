Мининфраструктуры хочет превращать пассажирские Airbus в грузовые самолеты
Министерство инфраструктуры Украины изучает возможности создания нового центра по модернизации иностранных пассажирских самолетов в грузовые на производственных мощностях ГП "Антонов".
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Речь идет о сотрудничестве "Антонова" с французской Airbus.
Данный проект был представлен делегацией Мининфраструктуры в рамках Paris InfraWeek 2021 во Франции.
Напоминаем:
Министерство инфраструктуры летом начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания Национального авиаперевозчика и уже до конца текущего года планируется представить результаты и возможные решения правительству.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что украинская государственная авиакомпания будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы, в том числе на дальние дистанции.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры о закупке самолетов и с тремя крупнейшими мировыми авиапроизводителями.
Экономическая правда
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