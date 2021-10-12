Amazon отказалась от планов обязать сотрудников работать 3 дня в офисах

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Компания Amazon отказалась от планов обязать своих сотрудников работать в офисе по 3 дня в неделю по возвращении туда - теперь количество дней работы в офисе и удаленно могут определять менеджеры команд.

Об этом говорится в обращении гендиректора компании Энди Ясси к сотрудникам.

"Вместо того, чтобы указывать, что люди должны работать в офисе три раза в неделю, мы оставляем это решение на усмотрение отдельных команд", - написал Ясси.

По его словам, такие решения будут "приниматься командой по команде на уровне директора".

"Мы намеренно не указываем, сколько дней или в какие дни работать в офисе: это должны определять директора вместе со своими старшими руководителями и командами", - пояснил он.

"Мы ожидаем, что будут команды, которые продолжат работать в основном удаленно, другие будут работать в некоторой комбинации удаленно и в офисе, а третьи решат, что клиентов лучше обслуживать, если команда работает в основном в офисе", - добавил он.

Ясси отметил, что для "компании нашего размера не существует универсального подхода к тому, как лучше работает каждая команда".

Он также сообщил, что компания предоставит сотрудникам, которые могут эффективно работать вне офиса, возможность работать до четырех недель в году полностью удаленно из любого места в стране, где они работают.

При этом, Ясси отметил, что большинство сотрудников останутся достаточно близко к своей команде, "чтобы они могли легко отправиться в офис на встречу в течение дня".

Экономическая правда