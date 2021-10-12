Зеленский: Украина и ЕС договорились начать стратегический энергетический диалог
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен договорились начать стратегический энергетический диалог между Украиной и ЕС.
Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ после церемонии подписания документов между Украиной и ЕС.
"Залогом независимости и национального суверенитета является и энергетическая безопасность. Завершение строительства "Северного потока-2" открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим.
Мы договорились начать стратегический энергетический диалог высокого уровня между Украиной и ЕС. Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы", - заявил Зеленский.
Напоминаем:
"Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".
Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.
США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.
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Экономическая правда
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