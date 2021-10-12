Twitter добавил функцию удаления подписчиков

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Соцсеть Twitter разрешила всем пользователям удалять своих подписчиков без предварительного блокирования, как было раньше.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter Support.

Twitter 7 сентября сообщил, что тестирует новую функцию.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx — Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

Теперь же же эта возможность стала доступной для всех пользователей.

Чтобы удалить подписчиков, стоит перейти в свой профиль, нажать вкладку "Читатели", далее на значок с тремя точками и выбрать пункт "Удалить этого подписчика".

При этом, Twitter не будет сообщать пользователям о том, что кто-то удалил их из списка подписчиков.

"Функция удаления подписчиков теперь доступна для всех в веб-версии", - говорится в сообщении соцсети.

Напомним:

Twitter Inc позволит пользователям делать взносы за контент в криптовалюте Bitcoin, а также создаст возможность публиковать и отслеживать NFT.

Экономическая правда