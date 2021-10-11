УЗ возобновила сообщение с европейскими странами

Новые налоги на недвижимость, сельское хозяйство и сверхприбыли олигархов: что осталось от "антиахметовского" закона после 11 тысяч правок Верховная Рада вскоре рассмотрит во втором чтении скандальный законопроект, который назвали именем самого богатого украинца. Однако документ касается не только олигархов. Какие налоги могут ввести депутаты? (укр)

Дерибан черноЗЕмов. Как на Кропивниччине окружение "слуг" государственную землю делило Показательна история о том, как приближенные к власти местные "элиты" используют бесплатную приватизацию и даром получают государственные земли. И таких кейсов еще много.(укр)