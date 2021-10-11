УЗ возобновила сообщение с европейскими странами
Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях", – говорится в сообщении.
Отныне пассажиры УЗ могут путешествовать в:
Словакию, куда направляются поезда Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисоу;
Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;
Молдову: Одесса – Кишинев;
Польшу: Киев – Перемышль.
Также в компании напомнили, что 10 октября после полуторагодовалого перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев – Перемышль (Польша).
Экономическая правда
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