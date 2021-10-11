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УЗ возобновила сообщение с европейскими странами

Понедельник, 11 октября 2021, 14:00

Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях", – говорится в сообщении.

Отныне пассажиры УЗ могут путешествовать в:

Словакию, куда направляются поезда Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисоу;

Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;

Молдову: Одесса – Кишинев;

Польшу: Киев – Перемышль.

 

Также в компании напомнили, что 10 октября после полуторагодовалого перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев – Перемышль (Польша).

Экономическая правда

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Укрзализныця Польша Молдова Австрия Словакия

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