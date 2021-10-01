IBOX оштрафовали на 10 миллионов – не проверяли клиентов банка

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Национальный банк оштрафовал IBOX банк на 10 млн грн из-за ненадлежащей проверки клиентов, это нарушает закон о предотвращении отмывания доходов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор сообщил, что АО "АЙБОКС БАНК" получил письменное предупреждение за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме этого, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А самое - АО не выполняло надлежащую проверку новых и действующих клиентов банка.

IBOX не единственный, кто попал под штрафы НБУ 1 октября. Из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 тысяч грн оштрафована "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ".

Еще одну компанию, ООО "ГлобалМани", регулятор оштрафовал на 306 тыс грн. У нее нашлось аж 5 нарушений. Финучреждение не проверяло должным образом клиентов, и нарушало требования по финмониторингу и отчетности.

Штрафы в 34 тыс грн и 17 тыс грн получил ломбард "КАСА.ЮА" и финкомпания "ГОЛДЕН ГРУПП". Речь идет о нарушениях в отношении финансового мониторинга и отчетности НБУ.

Экономическая правда