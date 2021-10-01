Защита от коллекторов: первую компанию оштрафовали на 100 тысяч

unsplash

Национальный банк оштрафовал на 102 тысяч грн первое финансовое учреждение, нарушившее требования по взыскании просроченного долга.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Нацбанк как регулятор небанковских финансовых учреждений выявил нарушения требований законодательства относительно требований по этического поведения. Закон нарушила компания ООО "КРЕДИТПРОМИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 43305861).

Речь идет о статье 25 Закона Украины "О потребительском кредитовании". Еще в марте Верховная Рада приняла изменения, которые призваны защитить потребителей от недобросовестных коллекторов. А в частности - тех, которые прибегают к шантажу или угрозам.

Решение наложить штраф 1 октября принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Напоминаем:

В Украине насчитывается более 200 коллекторских компаний, занимающихся взысканием просроченной задолженности своих клиентов.

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-их, усиливающий защиту должников от шантажа со стороны таких компаний.

Так, кредитодатели должны информировать потребителей в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору. НБУ также ведет реестр коллекторских компаний. Сейчас в нем есть 23 компании.

О нарушении можно сообщить в банки и Нацбанк. Два нарушения с требованиями этического поведения приводят к досрочному разрыву договора.

Экономическая правда