Регулятор США запретил Philip Morris импортировать и продавать IQOS в стране

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Комиссия по международной торговле США постановила, что Altria Group Inc. MO и Philip Morris International Inc. должны прекратить импорт и продажи своих устройств с нагревом табака IQOS.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Регулятор принял такое решение по делу о патенте, инициированного конкурентом компаний - R.J. Reynolds Tobacco Co.

"Сейчас дело переходит к административному разбирательству, которое, как ожидается, продлится два месяца, решение должно быть подписано президентом Байденом до вступления в силу", - пишет газета.

PMI заявила, что планирует обжаловать это решение.

"IQOS - это альтернатива сигарет, изготовленная компанией PMI, которая продается в США компанией Altria. Регулятор установил, что продукт нарушает два патента, принадлежащие R.J. Reynolds Tobacco Co", - добавляет издание.

"Мы озадачены и обеспокоены решением Комиссии", - сказал представитель PMI.

Иски, которые базируются на тех же патентах, не имели успеха в европейских судах и Европейском патентном ведомстве, добавил он.

Altria заявила, что сотрудничает с PMI над планами на случай непредвиденных ситуаций и продолжает считать, что патенты Reynolds являются недействительными.

"Нарушение нашей интеллектуальной собственности подрывает нашу способность инвестировать и внедрять инновации, а следовательно, уменьшить влияние нашего бизнеса на здоровье.

Поэтому мы будем решительно защищать свою интеллектуальную собственность во всем мире", - заявила представительница Reynolds, дочерней компании British American Tobacco PLC.

Экономическая правда