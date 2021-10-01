Netflix запустил украиноязычную версию сервиса и дублировал некоторые сериалы

Netflix

Сервис потоковой передачи видео Netflix добавил украинский интерфейс на свой сайт, мобильные приложения и официальные приложения для Smart TV - также Netflix запустил дубляж на украинском некоторых популярных сериалов.

В частности, компания официально запустила домен netflix.ua, а также - украиноязычные страницы в Facebook и Instagram.

"Смотрите Netflix на смартфоне, планшете, Smart TV, ноутбуке или устройстве потоковой передачи по фиксированной ежемесячной цене. Планы от 7,99 EUR до 11,99 EUR в месяц. Без доплат и соглашений", - говорится на сайте сервиса.

"Netflix локализован в Украине! Мы получили письмо от Netflix с тем, что на платформе уже есть украинский интерфейс. Также компания официально запустила домен netflix.ua и украиноязычную страницу Facebook и Instagram.

Обещают еще больше дубляжа и субтитров на украинском", - написал в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

cкриншот из сайта

На платформе уже можно посмотреть в украинском дубляже, в частности, следующие сериалы: "Академия Амбрелла", "Бриджертон", "Половое воспитание", "Корона", "ферзевом гамбит", "Бумажный дом" и "Странные чуда".

Кроме этого, в сервисе обещают поддержку пользователей на украинском языке в формате чата и голосовой связи через приложение ежедневно с 15:00 до 23:00 по киевскому времени.

"Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке", говорится в сообщении пресс-службы.

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Экономическая правда